Mehrere Vorschläge Mehr Geld für Thüringer Kommunen?

Hauptinhalt

In Thüringen wird am Mittwoch gleich mehrmals über die finanzielle Situation der Kommunen gesprochen: Am Vormittag trifft sich der Landkreistag zu seiner jährlichen Sitzung und hat dazu auch die Fraktionsvorsitzenden aus dem Landtag eingeladen. Die können am Nachmittag gleich weiter diskutieren – denn auch im Plenum wird es um Gelder für die Kommunen gehen. Welche Vorschläge liegen auf dem Tisch?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL