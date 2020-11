Corona-Verordnungen Klagen gegen Maskenpflicht in Fußgängerzonen nehmen zu

Maske im Gesicht, Einkaufstüte in der Hand, so sieht man zurzeit viele Menschen durch Innenstädte laufen. Die meisten halten sich an die Vorschrift, zeigt der Blick in die Leipziger City. Eine Passantin möchte das Risiko nicht eingehen, dass sie doch auf jemanden treffen könnte, der mit Sars-CoV-2 infiziert ist und keine Maske trägt. Ein anderer macht darauf aufmerksam, dass jeder eine Maske trage: "Und das ist doch eine gute Sache."



Das sehen nicht alle so. Bundesweit liegen den Gerichten mittlerweile etliche Eilanträge gegen die Maskenpflicht in Innenstädten vor. Eine Nachfrage von MDR AKTUEL ergab, dass sich das Verwaltungsgericht Halle fünf Mal damit beschäftigen musste. Am Oberverwaltungsgericht Bautzen sind zwei Eilverfahren anhängig.