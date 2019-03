Aktuelle Wahlperiode So viele Ordnungsrufe wie nie im Thüringer Landtag

Der Thüringer Landtag trifft sich Donnerstag wieder zur Plenarsitzung. In diesen Sitzungen fällt auf: Die Landtagspräsidentin ruft die Abgeordneten häufig zur Ordnung oder rügt sie. Mehr als 100 Ordnungsrufe hat es in dieser Wahlperiode im Thüringer Landtag schon gegeben. Zum Vergleich: In Sachsen waren es in ungefähr der gleichen Zeit 16, in Sachsen-Anhalt innerhalb von drei Jahren gerade einmal vier.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL