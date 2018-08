Kai Christ sorgt sich um die Polizisten in Thüringen. Seine Gewerkschaft hatte kürzlich rund 1.400 Beamte befragt, wie gut es ihnen mit ihrer Arbeit gehe. Das Ergebnis findet der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei erschreckend: "93,5 Prozent aller Beschäftigten der Thüringer Polizei, quer durch alle Beschäftigungsgruppen, haben angegeben, dass sie sich entweder physisch und psychisch oder nur psychisch belastet fühlen. Und das ist einfach fast jeder. Und wir haben in der Thüringer Polizei kaum bis gar keine psychologische Betreuung."

Bislang gibt es nur eine Psychologin beim Polizeiärztlichen Dienst. Sie bietet eine wöchentliche Sprechstunde an, anonym und außerhalb der Dienststellen. Sie müsse aber auch Gutachten für die Beamten schreiben, wendet Kai Christ ein. Das gehe natürlich nicht zusammen. "Wenn wir in der Thüringer Polizei nur eine Psychologin haben, heißt das jetzt, nicht morgen und nicht vielleicht, dass ein zusätzlicher Psychologe für die Betreuung der Beamten eingestellt werden muss. Und es hat ein weiterer eingestellt zu werden, der quasi die Gutachten für die Kollegen schreiben kann, wenn doch mal einer aus dem Dienst ausscheiden muss aufgrund einer psychologischen Erkrankung."

Die Landespolizeidirektion erklärt indes, die pauschale Kritik der Gewerkschaft sei so nicht ganz richtig. Es gebe mehrere Angebote zur seelischen Betreuung der Beamten wie das Kriseninterventionsteam für akute Notfälle. Da seien 2017 sogar zusätzliche Mitarbeiter eingestellt worden, der Polizeipfarrer und eine Selbsthilfegruppe.

Außerdem organisiere der Polizeiärztliche Dienst extra Beratungen für Polizisten, die im Bereich Kinderpornografie ermitteln oder an Tatorten arbeiten müssen. Sprecher Patrick Martin: "Also wir haben für Kollegen, die persönlich belastende Ereignisse im Dienstalltag erlebt haben und wo ein Betreuungsbedarf besteht auch externe Fachärzte und Zentren, mit denen wir zusammenarbeiten, wo Termine vereinbart werden, wo die Kollegen Beratung in Anspruch nehmen können."