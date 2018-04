Kriminalstatistik Thüringen erfasst Messerangriffe - Sachsen und Sachsen-Anhalt zögern

Die Forderung ist nicht ganz neu, denn schon Anfang des Jahres hatte die Gewerkschaft der Polizei sich zu Wort gemeldet: Eine belastbare Statistik zu Messerangriffen müsse her. In Nordrhein-Westfalen plant man nun die genaue Erfassung. Und in Thüringen hat der Innenminister seine Beamten angewiesen, Messerangriffe ab sofort immer genau zu vermerken. Wie sieht es in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus?

von Anne-Marie Kriegel, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt