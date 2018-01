Gefühlt kommen Messerangriffe häufiger vor als früher. Diesen Eindruck teilt auch Uwe Petermann. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt beobachtet, dass Messer oft gezückt würden – und sei es nur beim kleinsten Konflikt: "Das ist auch meine Einschätzung, dass das deutlich mehr geworden ist. Auch die Verwendung von Schreckschusswaffen und Ähnlichem, das nimmt schon zu, dass man sich ein Stück weit 'bewaffnet'."

Der Polizei fehlt ein Überblick

Auch Petermann wünscht sich, dass Messerangriffe in der polizeilichen Kriminalstatistik extra erfasst werden. So könnte der gefühlte Anstieg untermauert werden. Bisher geht das noch nicht, erklärt Andreas von Koß, Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt: "Das hat im Grunde genommen den Hintergrund, dass die statistische Erfassung: 'Wann hat ein Täter ein Messer benutzt?' kein Pflichtfeld ist, wenn die Beamten das statistisch erheben."

Für Schusswaffen gibt es bei Gewalttaten ein solches Feld bereits. Für Messer aber liegen keine aussagekräftigen Zahlen vor. Für Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, ist das eine unnötige Lücke: "Messer sind gefährliche Gegenstände. Und die Polizei hat jetzt nicht wirklich einen Überblick, wo welche Straftaten mit Messern begangen werden."

Prävention statt immer neue Statistiken

Die Entscheidung über die Statistik trifft die Innenministerkonferenz. Deren Vorsitzender Holger Stahlknecht von der CDU in Sachsen-Anhalt wollte sich dazu aber nicht äußern. Für Chris Schulenburg, den innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, sind allerdings Zahlen nicht die Lösung: "Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, ständig neue Statistiken einzuführen. Denn mit solch einer Statistik erfasst man das sogenannte Hellfeld, also das, was tatsächlich angezeigt wurde."

Am Dunkelfeld – also jenen Fällen, von denen die Polizei nichts erfährt - ändert eine Statistik Schulenburg zufolge aber nichts. Stattdessen schlägt er Prävention und Schwerpunktkontrollen vor, maßgeblich an Schulen. Denn dort seien nicht nur Messer zum Problem geworden, meint er:

Ob nun Schraubenzieher oder eine abgebrochene Flasche oder ein Messer oder eine Schusswaffe: Es ist letztendlich ein gefährlicher Gegenstand – egal, wie ich den statistisch erfasse. Chris Schulenburg, CDU Sachsen-Anhalt

Für mehr Kontrollen fehlt Personal