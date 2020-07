Alexander Dierks, der Generalsekretär der CDU in Sachsen, ist natürlich voll des Lobes, wenn es um seinen Parteifreund Michael Kretschmer geht. Sein Stil habe sich gerade in der Corona-Zeit als sehr erfolgreich erwiesen.

Natürlicherweise bekämen aber in Krisenzeiten die Parteien der amtierenden Regierungschefs sehr viel Zuspruch, sagt Volger: "Das hat man auf Bundesebene gesehen, das sieht man aber auch auf Landesebene. Und das geht eben nicht nur Herrn Kretschmer mit der CDU in Sachsen so, sondern auch Herrn Kretschmann von den Grünen in Baden-Württemberg." Auch der verzeichne hohe Zustimmungswerte. Daher sei das ein normales und beobachtbares Phänomen.