Sachsens CDU-Generalsekretär und designierter Ministerpräsident, Michael Kretschmer, hat die Standortschließungen von Siemens in Leipzig und Görlitz scharf verurteilt. Er sagte im Interview mit MDR AKTUELL: "Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der hier passiert. Es kommt einem vor, wie aus einem anderen Jahrhundert, wo Fachkräfte keine Rolle gespielt haben."

Kretschmer kritisierte, mit den Werksschließungen werde eine Lieferkette für Produktionszusammenhänge zerstört. Besonders unverständlich sei, dass es in den neuen Bundesländern und gerade in Leipzig und Görlitz, sehr produktive Werke mit hoher Auslastung treffe. Kretschmar sagte: "Und das wollen wir von Siemens erklärt haben. Wir lassen uns das so nicht bieten!"