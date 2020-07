Wer mit dem Rad durch die Magdeburger Altstadt fährt, kann viele Neubauten bestaunen. Hochpreisige Wohnungen sind hier in den vergangenen Jahren entstanden – ein Stück weiter flusswärts am Alten Elbbahnhof ein ganzes Quartier.

Mietenstopp in Sachsen-Anhalt und Sachsen "kein Thema"

Trotzdem liegen die Mieten in Sachsen-Anhalt so niedrig, dass ein Mietenstopp hier überhaupt kein Thema sei, teilt der zuständige Minister Thomas Webel von der CDU mit. Hierzulande gebe es genug bezahlbaren Wohnraum für alle, 190.000 Wohnungen stünden leer. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter liege in Sachsen-Anhalt bei 4,90 Euro. In Berlin oder Hamburg bekäme man dagegen die billigste Sozialwohnung ab 6,50 pro Quadratmeter, heißt es weiter aus dem Ministerium.

Ein ähnliches Bild auch in Sachsen. Hier ist CDU-Mann Thomas Schmidt Minister für Regionalentwicklung und zuständig für Bauen und Wohnen. Ein pauschaler Ansatz, wie ihn der Mieterbund fordert, sei falsch. "Ganz im Gegenteil. Wir müssen individuelle Lösungen finden. Und nur dort, wo es notwendig ist, denn es ist ein sehr starker Eingriff in Vertragsgestaltung und wenn ich in große Teile Sachsens schaue, wo die Mieten nicht so stark steigen, oder auf einem tiefen Niveau sind, wo sie durchaus auch steigen könnten, dann wäre so ein Ansatz völlig falsch."

Eigentümer sehen Mietendeckel skeptisch