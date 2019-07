Kinder an einer Schule in Leipzig-Grünau, wo der Migrantenanteil ebenfalls vergleichsweise hoch ist.

Ungleiche Verteilung Lehrer fordern mehr Geld für Schulen mit vielen Migranten

Kinder mit Migrationhintergrund sind an deutschen Schulen sehr ungleich verteilt. Während an vielen Schulen überhaupt keine Schüler nicht-deutscher Herkunft lernen, liegt der Migrantenanteil an anderen Schulen bei über einem Drittel. Der Deutsche Lehrerverband kritisiert dieses Zustand und fordert von der Politik Lösungen. Entweder müssten Schüler umverteilt oder mehr Geld in die Hand genommen werden.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL