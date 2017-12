Michael Becker schnauft am anderen Ende des Telefons. Schwieriges Thema, aber klar, es sei ein Thema. An den sächsischen Landeselternrat wenden sich auch Eltern, die wollen, dass ihre Kinder die Schule wechseln. Sie finden, es seien zu viele Ausländer in der Klasse. Michael Becker ist der Vorsitzende der Elternvertretung in Sachsen. Er erklärt, wie einige Eltern denken: "Wenn zu viele Kinder mit Migrationshintergrund kommen, ist es für den Lehrer sehr schwierig, den Lehrstoff rüber zu bekommen, weil sie nicht in der Form Deutsch sprechen." Nicht jedes Mal sei es Rassismus, sagt er. Die Sprachbarriere mache es Lehrern und Schülern schwer.

Quote Ja oder Nein?

Das denken auch die Eltern der 117. Grundschule in Dresden. Sie haben sich mit einem offenen Brief an die Stadt und das Land gewandt. Für ein Interview war die Schule nicht zu erreichen. Im offenen Brief heißt es: "Häufig ist es erforderlich, dass sich die Lehrer verstärkt um Kinder mit Schwierigkeiten in der deutschen Sprache bemühen, sodass von den Lehrern selbst bereits die Sorge um einen ausreichenden Lernfortschritt der gesamten Klasse und um ein langfristig absinkendes Leistungsniveau geäußert wird."

Höchstens ein Drittel einer Klasse solle aus dem Ausland kommen, fordern die Eltern. Doch eine Quote stößt bei Politikern und auch Lehrern auf Widerspruch. Tabellen mit ausgewogenen Zahlen bedeuteten nicht gleich einfache Integration, warnt die Bildungsagentur Leipzig. An vielen Grundschulen mit hohem Migrantenanteil laufe es gut.

Leipziger Osten als besonderes Beispiel

An Leipziger Grundschulen sind im Schnitt 20 Prozent der Kinder aus dem Ausland. An der August-Bebel-Schule im Leipziger Osten liegt der Anteil bei 55 Prozent. Die Anträge auf einen Schulwechsel seien in den letzten Jahren weder gesunken noch gestiegen, sagt Schulleiterin Nancy Kallenbach. Die Eltern an ihrer Schule seien sehr aufgeschlossen. Kallenbach erklärt sich das auch mit der bunten Zusammensetzung des Viertels. Familien die hier lebten, hätten Übung im Umgang mit Integration. "Die Eltern kommen auf uns zu und sagen, ist es nicht möglich diesen Elternbrief mehrsprachig herauszugeben und können nicht bestimmte Informationen zu Elternabenden durch Dolmetscher übersetzt werden und Ähnliches."

Gute Erfahrung mit DaZ-Klassen in Sachsen

An der August-Bebel-Schule gibt es sogenannte DaZ-Klassen, Vorbereitungsklassen, in denen Kinder Deutsch lernen, um nachher dem Unterricht folgen zu können. Fast 550 davon sind es in Sachsen. Holger Mann, der SPD-Bildungspolitiker sitzt im Landtag: "Man kann viel Schlechtes über das sächsische Bildungssystem sagen, aber an der Stelle haben wir schon früh etwas Gutes getan, nämlich die DaZ-Klassen eingeführt. Die im Grunde auf etwas aufsetzen, was an allen Schulen zunimmt, nämlich Heterogenität von Schülern. Das heißt, in den Klassen sitzen zunehmend Schüler, die sich von sozialer und kultureller Herkunft, schulischer Leistung oder auch körperlichen und geistigen Voraussetzungen unterscheiden. Daran müssten Eltern sich erst gewöhnen, meint Holger Mann.

Eltern anfangs auch bei Inklusion skeptisch