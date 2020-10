Torsten Herbst spricht von einem Spiel, das bei ihm nur Unverständnis und Kopfschütteln auslöse. Der Bundestagsabgeordnete der FDP wollte vom Bundesgesundheitsministerium wissen, wie es mittlerweile um die Digitalisierung der Gesundheitsämter in Deutschland steht. Bereits im Mai seien 50 Millionen Euro beschlossen worden. Ein halbes Jahr später sei nun die Frage, was in der Umsetzung passiert sei, sagt Herbst.