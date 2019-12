Neue sächsische Regierung Die möglichen Minister einer Kenia-Koalition in Sachsen

Am Sonntag, am ersten Advent, haben die Unterhändler einer möglichen sogenannten Kenia-Koalition in Sachsen ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Damit die schwarz-grün-rote Regierung ihre Arbeit aufnehmen kann, fehlt aber noch das Okay der jeweiligen Parteien. Wenn das eingeholt ist, können der Ministerpräsident gewählt und die jeweiligen Minister ernannt werden.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL