Ost-Ministerkonferenz Sachsen-Anhalts CDU streitet über Russlandsanktionen

Reiner Haseloff und seine Amtskollegen aus den anderen Ost-Bundesländern treffen sich am Mittwoch in Bad Schmiedeberg zur Ost-Ministerkonferenz. Auch Kanzlerin Angela Merkel kommt für eine Stunde vorbei. Mit ihr gibt es in einigen Punkten Uneinigkeit. Zum Beispiel wenn es um die Russlandsanktionen geht. Die Kanzlerin hält sie für nötig, die Ministerpräsidenten aus dem Osten wollen sie gelockert sehen. Ein Thema, das auch für Diskussionen innerhalb von Sachsen-Anhalts CDU sorgt.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt