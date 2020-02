Nach MP-Wahl in Thüringen Linke, SPD & Grüne gewinnen Mitglieder dazu, FDP verliert

Seit der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten Thüringens gibt es viel Kritik an der FDP, vor allem an der Person Kemmerich. Die Abstimmung ist jetzt knapp zwei Wochen her und es zeigt sich, dass die anderen Parteien vom Wahl-Eklat profitieren: In der Woche nach der Wahl haben überdurchschnittlich viele Menschen einen Mitgliederantrag für die Linke, die Grünen und die SPD ausgefüllt. Wie sieht es bei den anderen Parteien aus?

von Barbara Butscher, MDR AKTUELL