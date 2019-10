Grundsteuer, Park- und Friedhofsgebühren Mitteldeutsche Kommunen wollen mit höheren Gebühren Schulden abbauen

Die Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen vor allem mit der Erhöhung von Friedhofsgebühren, Grundsteuern und Parkgebühren ihre Haushalte in den Griff bekommen. Zu diesen Mitteln will fast jede dritte Kommune in diesem oder im nächsten Jahr greifen, um die Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen. Das berichtet das MDR-Magazin "Umschau " am 29. Oktober 2019 unter Bezug auf eine aktuelle Umfrage der Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young (EY).

27 Kommunen befragt

Dabei wurden unter anderem 27 der 68 mitteldeutschen Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern befragt. Um Ausgaben der Kommune zu senken, wollen 15 Prozent der Befragten bei der Straßenbeleuchtung sparen und elf Prozent wollen Bibliotheken schließen.

Gebührenerhöhungen und Streichungen sollen unter anderem zum Schuldenabbau beitragen. Damit rechnen derzeit 59 Prozent der Kommunen in Mitteldeutschland in den kommenden drei Jahren. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sind die Stadtkämmerer besonders optimistisch. Hier wollen drei Viertel der Befragten Schulden abbauen. In Thüringen ist es nur ein Drittel.

Keine Einsparungen bei Nahverkehr, Theater und Opern

Theater wie das in Meiningen sind der Befragung zufolge nicht bedroht. Bildrechte: imago/Karina Hessland Nach den Umfrageergebnissen sollen in Mitteldeutschland weder das ÖPNV-Angebot reduziert, noch Theater und Opern geschlossen werden. Zudem soll es keine neuen Steuern und Abgaben geben. In Sachsen und Thüringen ist in keiner Gemeinde eine Kita-Schließung bzw. Einschränkung des Angebots geplant. In Sachsen-Anhalt ist das hingegen bei 13 Prozent der Kommunen möglich.