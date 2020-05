Kläger hätten aber öfter in Verfahren Recht bekommen, bei denen Anträge auf finanzielle Unterstützung nicht bewilligt wurden, sagt Lenhart. 20 Anträge gegen Corona-Maßnahmen sind beim Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt eingegangen, 66 beim Oberverwaltungsgericht in Sachsen.

Zahlen, bei denen die Richter kaum hinterherkommen, sagt Hanns Christian John, Vorsitzender des Sächsischen Verwaltungsrichtervereins: "Wir sind dort an gewisse Kapazitätsgrenzen gestoßen. Es ist eine große Anzahl an Papier beziehungsweise an elektronischen Eingängen in sehr kurzer Zeit zu bewältigen. Das alles in einer Situation, wo die Personaldecke auch aus Infektionsschutzgründen letztlich etwas dünn gehalten wird."