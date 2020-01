Rechtsextremistischer Terror Mobile Wachen vor Synagogen und Moscheen in Sachsen-Anhalt

Das rechtsextremistische Attentat auf die Synagoge in Halle ist inzwischen drei Monate her. Die hallesche Synagoge wird Tag und Nacht von mehreren Polizisten bewacht. Sie haben einen Container, damit sie nicht bei Wind und Wetter draußen stehen müssen. Sachsen-Anhalts Innenminister hat angekündigt, dass noch mehr dieser Container aufgestellt werden. Diese mobilen Wachen stehen jetzt an den Synagogen in Dessau und Magdeburg und vor den Moscheen in Sachsen-Anhalt.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL