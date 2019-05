Nach Kretschmer-Interview Parteien sehen Vierer-Bündnis für Sachsen skeptisch

In Sachsen stehen am 1. September Landtagswahlen an. Ministerpräsident Kretschmer äußerte sich dazu in der "Zeit": Würden die Ergebnisse wie bei der Europawahl ausfallen, dann bliebe als neue Regierung nur ein Vierer-Bündnis aus CDU, Grüne, SPD und FDP. Doch ist das überhaupt realistisch?

von Christine Reißing, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen