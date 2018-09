Alle neun CDU-Landräte Thüringens haben den Brief unterschrieben. Adressiert ist das Schreiben an den Landesvorstand der CDU und war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Trotzdem kann mittlerweile jeder im Internet nachlesen, was die Landräte geschrieben haben.

Landräte: Spitzenkandidat entscheidend

Zum Beispiel: "Die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass Personen in Verantwortung gewählt werden, die glaubwürdig und authentisch sind und eine Verwurzelung in der Bevölkerung haben. Die Mitgliedschaft in einer Partei spielt eine untergeordnete Rolle."

Im Interesse Thüringens, so meinen die Landräte, sollte die CDU wieder Verantwortung übernehmen. Da die Bürger eher skeptisch auf Parteien insgesamt blickten, sei die Person des Spitzenkandidaten entscheidend: "Die CDU muss einen vertrauenswürdigen, authentischen und bürgernahen Spitzenkandidaten nominieren. Dieser muss integer, teamfähig und ebenso kommunal - wie landespolitisch bekannt und akzeptiert sein."

Ermittlungen gegen Mohring sollen abgewartet werden

Das Problem: Gegen den vorgesehenen Spitzenkandidaten Mike Mohring ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung in einem schweren Fall. Mohring hatte versäumt, seine Steuererklärung für 2016 abzugeben. Er hat das nach eigenen Angaben aber mittlerweile nachgeholt.

Die Landräte fordern in ihrem Brief, den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl erst nach Abschluss des Vorgangs und in geheimer Wahl zu nominieren. Bisher ist vorgesehen, dass Mohring in einer offenen, eher symbolischen Abstimmung zum CDU-Kandidaten für die Landtagswahl 2019 nominiert wird. Und zwar beim Landesparteitag am 20. Oktober, zu dem auch die Bundeskanzlerin eingeladen ist.

Mohring soll nicht vorverurteilt werden

Im Brief heißt es weiter, es gehe um die Zukunft des Freistaats Thüringen. Die persönliche Karriereplanung einzelner Personen sei hier nachrangig, schreiben die Landräte und enden mit einem Zitat Bernhard Vogels, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens: "Zuerst das Land, dann die Partei und erst zum Schluss die Person."

Reinhard Krebs, Landrat des Wartburgkreises und einer der Unterzeichner des Briefs, bedauert, dass das Schreiben an die Öffentlichkeit gekommen ist. Er wolle Mohring nicht vorverurteilen, rate ihm aber, die Steuerangelegenheit aus der Welt zu räumen, bevor er sich nominieren lässt.

Keine Antwort an die Landräte

Ähnlich sieht es Werner Henning, Landrat des Landkreises Eichsfeld, der den Brief als einen freundlichen Rat an Mohring verstanden wissen will: "Mein Unmut ist nicht die Steuererklärung oder einen Fehler gemacht zu haben. Mein Unmut ist, dass man mir ein Bekenntnis abverlangt, was eine Zumutung ist."

Mohring solle erstmal den Laden in Ordnung bringen, sich dann auch mal entschuldigen und dann sehe man weiter, sagt Henning. Eine Antwort haben die Landräte von Mohring nicht erhalten.

Geringe Zustimmung in der Bevölkerung für Mohring

Der hat den Brief aber gelesen und gibt sich selbstbewusst: "Bis zum Parteitag werden die Dinge alle geordnet sein. Um dieses Vertrauen bitte ich und das, denke ich, gibt die Partei auch. In der Fraktion, im Landesvorstand haben wir über diese Fragen gesprochen. Da ist das Vertrauen da und darauf kommt es an." Ob er der richtige für den Job sei, entscheiden unterm Strich die Wähler, erklärt Mohring.