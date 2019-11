Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring wird im Erfurter Landtag nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Das stellte er in der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" vom Montag klar. Die Zeitung zitiert den als CDU-Fraktionschef kürzlich wiedergewählten Mohring mit dem Satz: "Wir beantragen keine Ministerpräsidentenwahl und stellen also auch keinen Kandidaten auf." Auf Nachfrage bestätigte er, eine Kandidatur gegen den amtierenden Regierungschef Bodo Ramelow von der Linken sei so ausgeschlossen.