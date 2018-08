Bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangenen Donnerstag in Dresden war ein Kamerateam im Auftag des ZDF eigenen Angaben zufolge von einem Demonstranten attackiert worden. Nun gab das sächsische Innenministerium bekannt, dass es sich bei dem Angreifer um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamtes handelt.



Das LKA habe darüber informiert, "dass es sich bei dem Bürger, der sich am vergangenen Donnerstag in Dresden verbal heftig gegen Filmaufnahmen eines TV-Kamerateams des ZDF-Politikmagazins "Frontal 21" gewehrt hat, um einen Tarifbeschäftigten des LKA handelt", hieß es in einer Mitteilung des Sächsischen Innenministeriums.