Rassismus-Debatte Erfurter Initiativen wollen Nettelbeckufer umbenennen

All das sind für Elomda gute Gründe für eine Umbenennung des Nettelbeckufers. Sie ist Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, die sich gemeinsam mit dem Verein Decolonize Erfurt für den neuen Namen einsetzen: "Zum einen möchten wir Gert Schramm einfach herausstellen als schwarze deutsche Person, als schwarzer deutscher Erfurter, der eine Ehrung verdient. Und der es verdient hat, im Stadtrahmen integriert zu werden und einzufließen in die Erinnerungskultur. Hier direkt, regional."

Joachim Nettelbeck war Seefahrer und Sklavenhändler. Bildrechte: imago/imagebroker

Zu Zeiten des Nationalsozialismus galt Nettelbeck als Symbolfigur, erzählt Elomda weiter. Um möglichst viele Anwohner des Nettelbeckufers für ihr Vorhaben zu gewinnen, verteilen Elomda und ihre Mitstreiter Flyer, organisieren Infoveranstaltungen vor Ort und informieren im Internet.



Bei einer kleinen Umfrage von MDR AKTUELL zeigen sich die meisten Anwohner und Anwohnerinnen allerdings skeptisch: "Die Pässe müssen umgeschrieben werden, sämtliche Unterlagen müssen umgeschrieben werden. Wie soll das gehen? Also ich find‘s erstmal doof, dass es überhaupt sowas gibt, weil es gibt so viele wichtige Dinge im Moment und dann kommen wir hier mit einer Umbenennung von einem Nettelbeckufer, was schon 50 Jahre so heißt. Was soll der Scheiß?"



Ein anderer Anwohner plädiert dafür, die Bürger eher aufzuklären, etwa eine Hinweis-Tafel anzubringen. Die Umbenennung allein bringe nichts, was die Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit anbelange. Die Kolonialzeit sei ein Teil der Geschichte, erklärt ein weiterer Anwohner. Er halte nicht viel von einer Umbenennung. Nur eine junge Frau spricht sich klar für eine Umbenennung aus: "Gert Schramm ist hier in der Straße geboren. Der hat eine sehr bewegte Geschichte, ein sehr bewegtes Leben, er hat für viele gute Sachen gekämpft. Deswegen bin ich der Meinung, dass man seinen Namen für unsere Straßen nehmen sollte."