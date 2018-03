Der neue Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, will das sozialpolitische Profil seiner Partei im Landtag schärfen. Kirchner sagte MDR AKTUELL, er wolle etwas gegen Alters- und Kinderarmut sowie gegen prekäre Beschäftigung tun. Wenn Rentner nach 35 oder 45 Jahren Arbeit in Mülltonnen nach Essen suchen müssten, laufe in diesem Land grundsätzlich etwas schief.



Kirchner kündigte auch an, den Mittelstand stärken zu wollen. Die Menschen müssten von dem, was sie verdienten, wirklich leben können. Der Mindestlohn könne nur ein Übergang sein. Man müsse den Menschen eine Arbeit zur Verfügung stellen, von denen sie eine Familie ernähren könnten.



Zum Thema Flüchtlinge erklärte der neue Fraktionschef, man müsse die Anreize für Migranten verringern. Statt Geld sollte es Sachleistungen geben. Im Doppelhaushalt würden 600 Millionen Euro für die Unterbringung und Verpflegung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Das Geld könnte besser genutzt werden, um Armut und prekäre Beschäftigung zu bekämpfen.