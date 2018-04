Wenn Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann über dem neuen Hochschulgesetz brütet, dürfte er oft an seine Zeit an der Hochschule Harz zurückdenken.

Dreizehn Jahre war er hier Rektor. Er war auch Rektor, als die Hochschulen erbittert gegen die Sparpläne der Regierung kämpften. Gut fünf Jahre ist das jetzt her. So wird es diesmal wohl nicht laufen. Unter Finanzminister André Schröder hat das Sparen ein Ende – auch an den Hochschulen. Zum neuen Gesetz heißt es aus dem Wissenschaftsministerium: aktuell kein Kommentar. Voraussichtlich im Mai gebe es einen Entwurf, darüber könne man dann sprechen.

Studierende im Harz schätzen Praxisbezug

Die Hochschule Harz: Idyllisch schmiegen sich die neun Gebäude in das Mittelgebirge. Am Hauptstandort Wernigerode sind 2.500 Studierende eingeschrieben. Unter ihnen auch Pierre Dumont, Mitglied des StuRa. Für den Studiengang Tourismus ist er vor knapp drei Jahren extra aus Stuttgart gekommen.

An seinem Studium schätzt er vor allem den Praxisbezug. Ein Semester war er schon in der Wirtschaft unterwegs, ein weiteres Praxissemester soll noch folgen. "Ich denke, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn zwischen Professoren, Studierenden und der Wirtschaft eine gute Kommunikation herrscht und man so die Programme, die Ideen aufziehen kann." Wissenschaftsminister Willingmann erhofft sich davon einen Schub für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. So könnte man auch Absolventen in der Region halten.

Magdeburg hat bislang beim Spitzenpersonal das Nachsehen

Uni-Rektor Jens Strackeljan befürwortet eine Änderung des Hochschulgesetzes. Aber nicht in allen Punkten. Bildrechte: dpa Aber um erstmal Studierende nach Sachsen-Anhalt zu bekommen, muss eine Universität etwas bieten: zum Beispiel hervorragende Professoren. Aktuell müssen sie in einem umständlichen Verfahren berufen werden. Unterlagen werden von Universität und Ministerium hin- und hergeschickt, weil auch der Minister mitreden muss.



Andere Hochschulen sind schneller, und dann hat zum Beispiel die Universität Magdeburg beim Spitzenpersonal das Nachsehen. Das soll sich ändern. Gut so, findet der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Jens Strackeljan. Mehr Autonomie nennt er das – und das gefällt ihm.

Doktorarbeiten bald auch an Fachhochschulen möglich?

Was ihm nicht gefällt, ist der Plan, Promotionen auch an Fachhochschulen noch leichter zu ermöglichen. Mit dem sogenannten kooperativen Verfahren ist aus seiner Sicht der beste Weg schon gefunden. Exzellente Fachhochschulabsolventen können bereits an einer Universität eine Doktorarbeit schreiben. "Wenn wir das tatsächlich ausgestalten, sollte man die nächsten Jahre mal abwarten. Sachsen-Anhalt hat insgesamt schon eine relativ hohe Zahl an FH-Absolventen, die promovieren. Aber dieses kooperative Modell muss weiterentwickelt werden."