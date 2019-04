Kitas können frühstens im Herbst mit dem Geld vom Bund rechnen. Bildrechte: dpa

Ganz so weit sind andere noch nicht. Sachsen-Anhalt geht in dieser Woche in eine erste Gesprächsrunde mit dem Bund. Die komplizierte Bestandsaufnahme hat das Verfahren aber nicht ausgebremst, versichert Ute Albersmann vom Sozialministerium.



Die Hürde sei nicht so hoch, wie befürchtet. Das liege zum einen an einem großen Datenpool, den der Bund zur Verfügung gestellt habe. Zum Anderen wurde zur Erneuerung des Kinderförderungsgesetzes eine großflächige Evaluierung angefertigt. Das habe aufgezeigt, in welchen Bereichen Bedarf bestehe.