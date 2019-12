Ministerpräsident Reiner Haseloff forderte die Sachsen-Anhalter auf, verständnisvoll und tolerant miteinander umzugehen. Er sagte, Hass und Ausgrenzung hätten in der Gesellschaft keinen Platz. Es dürfe nicht sein, dass sich Extremismus und Gewalt im Land wieder ausbreiteten.



Haseloff erklärte, es gebe Entwicklungen, die ihm Sorge bereiteten. Der CDU-Politiker erinnerte noch einmal an den Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle im Oktober. Der Anschlag habe ihn schockiert.