Seit gut zwei Wochen ist der Koalitionsvertrag in Sachsen fertig. Genug Zeit wollte man sich nehmen, um in Ruhe und ganz konkret die gemeinsamen Projekte zu besprechen. Doch welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich umgesetzt werden, ist noch gar nicht klar. Auch, weil das Geld knapp werden könnte. In Zeitungsberichten war von mindestens 12 Milliarden Euro Gesamtkosten die Rede.

Streit ist vorprogrammiert

CDU-Finanzpolitiker Georg-Ludwig von Breitenbuch Bildrechte: imago images/ddbd Eine bessere Kinderbetreuung, der Ausbau des Nahverkehrs und der A4, die Entlastung der Kommunen: Sachsens Kenia-Bündnis in spe hat sich viele Projekte in den Koalitionsvertrag geschrieben, die Geld kosten. Alle Vorhaben in der gemeinsamen Legislaturperiode umzusetzen, sei natürlich nicht realisierbar, sagte der CDU-Finanzpolitiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg-Ludwig von Breitenbuch, nachdem er auf dem Parteitag vergangene Woche über den Koalitionsvertrag abgestimmt hatte.

Natürlich ist Streit programmiert. Wir werden fünf Jahre miteinander ringen und das wird nicht einfach. […] Wir muten dem Land natürlich auch was zu, weil Konflikte und Streit ausgetragen werden müssen, aber ich denke, als Demokrat muss man das wollen. Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU-Finanzpolitiker

Auch sein Landes-Parteichef, Ministerpräsident Michael Kretschmer, legte in seiner Parteitagsrede noch mal Wert auf das Thema Finanzierbarkeit der Vorhaben. Koalitionsvorhaben seien Kretschmer zufolge Leitplanken. Dinge, die ausgeschlossen seien und Dinge, die für möglich erklärt werden würden. Das alles stehe unter Finanzierungsvorbehalt. Anders als in anderen Bundesländern habe man sich in Sachsen auf eine Zahl verständigt, die gelte: 1,1 Milliarden Euro für diese Legislaturperiode. Diese Summe will die künftige Koalition mindestens zusätzlich zum regulären Haushalt ausgebeben.

Die Koalition plant langfristig