Verschleierung an der Uni Nikab-Verbot: Hochschulverband fordert gesetzliche Regelung

Hauptinhalt

Die Uni Kiel will einer muslimischen Studentin den Nikab in Seminaren verbieten. Der Streit währt schon länger als ein Jahr. Weil die Frau immer wieder mit Gesichtsschleier zu Lehrveranstaltungen kam, hatte die Uni das Land um eine Regelung gebeten. Die Koalition in Schleswig-Holstein konnte sich bislang aber nur auf ein Verbot für Schulen einigen. An mitteldeutschen Hochschulen ist das bisher kein Thema.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL