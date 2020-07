Weil die Bank für ihre Eigner, in erster Linie Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und die Sparkassen, wichtig ist, wurde sie gerettet. Für 3,5 Milliarden Euro. Die ganz große Krise, nämlich die Abwicklung der Bank, war damit erstmal abgewendet.

Wirklich gut sehe es trotzdem nicht aus, sagt Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof-Chef Kay Barthel. Das erste Quartalsergebnis aus diesem Jahr gebe Anlass zur Sorge. Das sei tatsächlich so. Die Kernkapitalquote sei gesunken und das Ergebnis vor Steuern sei fast minus 60 Millionen. Da müssten die Alarmglocken angehen.

Meister erklärt: "Aus der Wohnungswirtschaft sind sie ausgestiegen oder wollen aussteigen. Das ist uns negativ aufgestoßen. Zur Begründung wird angegeben, dass eben tatsächlich die Vorgabe der Bankenaufsicht eine bestimmte Renditeerwartung ist. Die halten wir für völlig unrealistisch, also acht Prozent sollen die erwirtschaften."

Stattdessen investiert die Nord-LB ausgerechnet in Flugzeuge. Das weckt zum einen böse Erinnerung an die Pleite mit den Schiffen und scheint zum anderen keine gute Partie. Steht eine Großzahl der Flugzeuge pandemiebedingt schließlich am Boden.