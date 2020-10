Druck von der Basis bekommen die Grünen in Sachsen im Fall "Nord Stream 2" eher nicht. Anders als es zuletzt um die Aufnahme von Geflüchteten ging. Trotzdem markiert die Pipeline einen Konflikt von vielen, weiß auch Jonas Löschau, grüner Kreisrat in Bautzen: "Ich denk aber, und ich hab da großes Vertrauen in unsere Landtagsfraktion, dass sie da auch hinterher ist, dass man in einer Demokratie und gerade in einer Koalition miteinander auch Kompromisse eingehen muss."