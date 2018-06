Mit dem Zensurenschluss verhält es sich so wie mit Hitzefrei. Es gibt ihn nicht grundsätzlich. Diese Illusion nimmt Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung Sachsen, gleich zu Beginn. Er sagt: "Das legen die Schulen selbst fest." Entscheidend sei, dass die Schulen eine gewisse Zeit für die Erstellung der Noten bräuchten.

Lehrer legen Benotung fest

Roman Schulz, Sächsische Bildungsagentur Bildrechte: Sächsische Bildungsagentur In der Regel sind das zwei bis drei Wochen vor der Zeugnisausgabe. In dieser Zeit rechnen die Lehrer die Noten aus und legen Bewertungen für ihr jeweiliges Fach fest. Dann finden für jede Klasse die Konferenzen statt.



Hier wird auch besprochen, was mit den Schülern passiert, die versetzungsgefährdet sind. Darüber müsse dann mit den Eltern in Ruhe geredet werden, meint Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Sachsen. Es müssten Termine vereinbart werden. Eventuell sei ein zweiter Lehrer nötig, viele Eltern wollten gemeinsam mit den Lehrern sprechen. "Das heißt, dafür ist die Zeit eigentlich schon jetzt sehr sehr knapp bemessen", erklärt Kruse.

Keine Zensuren nach Notenschluss?

Das war eigentlich schon immer so, meint Roman Schulz vom Schulamt. Unabhängig aller Reformen und bürokratischen Änderungen.

Aber heißt nun der Notenschluss, dass grundsätzlich keine Zensuren mehr vergeben werden können? Nicht ganz, schränkt Schulz ein.

Wir sind da viel flexibler als manche das ahnen oder ahnen wollen. Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung Sachsen

Ausnahmen gebe es beispielsweise bei Krankheitsfällen. "Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, er hatte einen Unfall und war lange krank und hat noch eine Klausur, muss man im Einzelfall noch was machen."

Nachträglich Noten

Für solche Einzelfälle ist eine nachträgliche Notenvergabe also möglich. Aber die großen Tests für alle sind eigentlich vorbei. Denn die Lehrer brauchen wie gesagt die Zeit.

Apropos Zeit: Gerade angesichts des vielen Unterrichtsausfalls sollten die Wochen nach dem Zensurenschluss nicht wenigstens dazu genutzt werden, um verpassten Stoff nachzuholen? Nein, findet Uschi Kruse von der GEW. Denn in der Zeit finde "richtiger" Unterricht bereits statt, erklärt sie. "Der ist nur anders organisiert und wird vielleicht, weil er sich sehr an den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert, so nicht als normaler Fachunterricht verstanden, aber das ist ganz normaler Unterricht."

Gemeinsam Zeit verbringen

Insbesondere die letzte Woche des Schuljahres ist für Schüler der vierten, zehnten und zwölften Klasse wichtig, um Abschiedsfeiern vorzubereiten und gemeinsam Zeit zu verbringen.