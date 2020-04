Coronavirus und der Landtag Sachsen-Anhalt diskutiert über Notparlament

Auch beim Landtag in Sachsen-Anhalt sind die Bedingungen dieser Tage speziell: Keine Journalisten im Saal, einige Abgeordnete müssen auf den Rängen sitzen, manche in den Gängen. Alles, damit größtmöglicher Abstand gewährleistet ist. Und es gibt keine Debatten. Obwohl das Parlament über einen Nachtragshaushalt von einer halben Milliarde Euro abstimmen muss. Schwere Zeiten für die Gesellschaft und auch für die Parlamente. In Sachsen-Anhalt wird ein Notparlament immer dringlicher diskutiert.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL