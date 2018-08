Thüringen NSU-Aufklärung noch nicht abgeschlossen

Hauptinhalt

Der NSU-Prozess ist vorbei, nach fünf Jahren wurde am 11. Juli vor dem Oberlandesgericht in München das Urteil gesprochen. Auch, wenn alle fünf Angeklagten verurteilt sind, abgeschlossen ist die Aufarbeitung der rechtsextremen Mordserie in den Augen vieler Kritiker nicht. In Thüringen etwa laufen noch immer mehrere Klagen gegen das Land. Die große Frage: Hätten die Behörden das NSU-Trio eher fassen können? Und welche Rolle spielte der Verfassungsschutz?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL