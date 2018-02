Auf dieser Wiese in einem Wohngebiet in Zwickau stand früher das Wohnhaus des NSU-Trios.

Auf dieser Wiese in einem Wohngebiet in Zwickau stand früher das Wohnhaus des NSU-Trios. Bildrechte: MDR/Lydia Jakobi

Rechtsextremismus Die neue rechte Szene in Zwickau

2011 flog der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) auf. Nach dem Suizid von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte Beate Zschäpe ihre letzte Wohnung in Zwickau in Brand gesteckt und sich der Polizei gestellt. Seit 2013 läuft der Prozess. Aber der NSU bestand keineswegs nur aus drei Köpfen, sondern hatte viele Unterstützer. Auch in Zwickau und Umgebung. Und während der Prozess in München seinem Ende entgegengeht, hat sich die rechte Szene in der Region um Zwickau neu aufgestellt.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL