Oberbürgermeister Burkhard Jung hatte noch am Wahlabend die Marschrichtung vorgeben: "Jetzt geht’s um die Wurst." Jetzt hätten die Wählerinnen und Wähler zum zweiten Mal die Chance zu sagen, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln solle. Sei es eher die progressive, dynamische, weltoffene, gerechte, soziale, verantwortliche Stadt?

Ein Aufruf an Grüne und Linke, sich zu verbünden? Bei CDU-Kandidat Sebastian Gemkow kam das jedenfalls so an. Er meint, Jung müsse selber wissen, in welcher Art und Weise er den Wahlkampf führen möge. Ihm sei nicht daran gelegen, einen Lagerwahlkampf zu führen.