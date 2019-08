Geras Oberbürgermeister Vonarb

Julian Vonarb hat wenig Zeit. Sein sechster oder siebter Termin an diesem Tag wartet auf ihn. Der 47-Jährige ist sich nicht ganz sicher. Es ist kurz vor halb zwei. Kaum aus der Tür des Rathauses getreten, zündet sich Vonarb eine Zigarette an und läuft los. Erschöpft sei er aber nicht, sagt er. "Ich schlafe in der Regel sehr gut, wenn die 12 bis 14-Stunden Tage zu Ende gehen. Aber alles gut. Es macht Spaß."

Plaudern mit Jubilarin

Nur wenige Meter vom Rathaus entfernt, wird Vonarb schon erwartet. In einer Pflegeeinrichtung direkt am Markt gratuliert er Frau Maschewsky zu ihrem 100. Geburtstag. Eine halbe Stunde nimmt sich Vonarb Zeit, trinkt ein Glas Sekt, plaudert mit dem Geburtstagskind und ihrem Besuch.

Oberbürgermeister Julian Vonarb in seinem Büro im Rathaus von Gera. Bildrechte: MDR/Lily Meyer Dann zurück ins Rathaus, wieder Zeit für ein paar Fragen. Was hat sich in Gera verändert, seitdem Vonarb Oberbürgermeister geworden ist? "Was im ersten Jahr schon gelungen ist", erklärt er, "ist tatsächlich einen Stimmungswechsel in der Stadt mit zu entfachen. Und eine andere Art des Dialoges mit der Landesregierung zu etablieren. Nämlich nach vorne gerichtet. Mit Konzepten, mit Plänen für die Zukunft und nicht immer nur, wenn ein Problem auftaucht."

Hohe Verschuldung

Probleme bereitet Gera seit Langem vor allem das Geld: Vor fünf Jahren mussten die Stadtwerke Insolvenz anmelden. 2017 kamen auf jeden Bürger Geras statistisch gesehen knapp 1.500 Euro Schulden. Damit war die Pro-Kopf-Verschuldung fast acht Mal so hoch wie in Jena.

Die Stadt Gera ist hoch verschuldet. Statistisch gesehen kommen auf jeden Bürger knapp 1.500 Euro. Bildrechte: dpa Um aus den Schulden rauszukommen, will der Diplom-Betriebswirt Vonarb auch dafür sorgen, dass sich mehr Wirtschaft in Gera ansiedelt. Er erklärt: "Das heißt viel Energie wende ich auf, damit wir mit dem Industriegebiet in Cretzschwitz gemeinsam mit der Landesentwicklungsgesellschaft in die Vermarktung kommen." Mit der Hälfte der Fläche sei man schon sehr weit. Diese Themen wirkten auch mittel- und langfristig. "Wenn ich in den nächsten Jahren Geld zum Investieren brauche, muss ich ja erstmal schauen, wo kommt es her. Und das sind in der Regel natürlich zu großen Teilen die Gewerbesteuerzahler."

Ausgeglichener Haushalt

Das erste Mal seit 2012 hat Gera unter Vonarb wieder einen ausgeglichenen Haushalt. Und trotzdem wird in der Stadt so viel gebaut, wie noch nie, sagt der ehemalige Banker: "Das heißt, wir kommen jetzt endlich mal dahin, wo wir hin müssen dringend als Stadt. Dass wir die Defizite in der Infrastruktur, die bestehen, dass wir ein Schlagloch nicht nur flicken, sondern dass wir Straßen auch mal richtig machen oder eine Brücke."