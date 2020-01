Das Riesen-Plakat bedeckt den halben Giebel des Zwölfgeschossers an der Prager Straße - überlebensgroß darauf das Gesicht des Mannes, der der neue Oberbürgermeister von Leipzig werden will. In gelben Buchstaben auf blauem Grund steht da "Neue Kraft für Leipzig". Oben rechts in weiß: Gemkow 2020. Und wo steht die Partei?

Tilo Schumann aus dem "Team Gemkow" erklärt: "Die steht ganz unten links. Da ist ganz klar ersichtlich, dass es ein Plakat der Leipziger Union ist. Leipziger Union ist ja ein Begriff, den wir als CDU in Leipzig ganz häufig nutzen, ähnlich wie das auch der Landesverband macht."

Sebastian Gemkow von der CDU möchte neuer Leipziger Oberbürgermeister werden. Bildrechte: CDU Leipzig Sebastian Gemkow, früherer Justiz - jetzt Wissenschaftsminister will der erste CDU-Oberbürgermeister von Leipzig werden. Aber das C ist nirgends zu sehen und werde auch mit Absicht nicht mehr so offensiv genutzt, sagt Schumann: "Gerade in den aktuellen Zeiten finden wir den Gedanken der Union - dem U in unserem Kürzel - ganz spannend. Die Union, das war ja auch der Gründungsgedanke, steht dafür, verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen."

Burkhard Jung mit Bonus

Burkhard Jung dagegen setzt auf den Amtsinhaber-Bonus. Sein Gesicht kennt man. Das SPD-Logo sei als Wasserzeichen auf die Plakate gedruckt worden, scherzen die Leipziger. Tatsächlich ist der weiße SPD-Schriftzug nicht wie üblich in ein rotes Quadrat eingebettet, sondern wird von einer zarten roten Linie umrandet, ist also kaum zu sehen.

Wohl der Favorit auf den Posten: Neben Burkhard Jung möchten sieben weitere Kandidatinnen und Kandidaten Leipziger Oberbürgermeister werden. Bildrechte: dpa Christopher Zenker, Regionalgeschäftsführer des SPD-Landesverband Sachsen: "Man muss auch ehrlicherweise sagen, das zeigen auch die aktuellen Umfragewerte zur Beliebtheit von Burkhard Jung, dass er weit über die klassische SPD-Wähler-Klientel bekannt und beliebt ist. Man kann sogar sagen, die Partei steht hinter dem Kandidaten, der Name steht ja quasi ein Stück halb vor dem SPD Logo."

Grüne wollen eigene Positionen hervorheben

Eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die bei den Grünen anders ausfällt. Deren Kandidatin Katharina Krefft liegt in den Umfragen an Platz drei. Matthias Jobke, Vorstandssprecher der Grünen in Leipzig, erklärt, eine OB-Wahl sei natürlich eine Personen-Wahl. Deshalb sei Katharina Krefft immer zu sehen. Genauso wichtig seien aber die grünen Positionen, die seine Partei vertrete. Lieblingsplakat des Grünen-Sprechers Jobke ist "das zur Mobilitätswende, dass wir uns für mehr Fuß- und Radverkehr einsetzen".