Ist es erstmal da, geht es ganz einfach: Einmal einloggen und schon ist man im kostenlosen WLAN der Kommune. Einfach umzusetzen ist das aber nicht, erklärt Urs Mansmann vom Computermagazin c't: "Weil die Reichweite von diesen Basisstationen nicht allzu hoch ist. Man muss an höhere Standorte gehen, zum Beispiel an einen Lichtmast, dort braucht man eine schnelle Internetverbindung, man muss genug WLAN-Antennen montieren, um ein Gebiet abzudecken. Das geht dann auch ins Geld, denn jede Einrichtung kostet natürlich."

Jede Kommune handhabt die Umsetzung und Finanzierung von freiem WLAN anders. So entstanden in den letzten Monaten in Bad Schandau oder im Erzgebirgskreis Netzwerke mit öffentlichen WLAN-Hotspots, die direkt vom Freistaat gefördert wurden – unter der Richtlinie "Digitale Offensive Sachsen". Auch in der Oberlausitz entstehen seit Jahresbeginn neue Hotspots.