Was wurde da ein riesiges Bohei draus gemacht, dass die Kanzlerin im Bundestag mal ein paar Fragen beantwortet. Aber das Bohei hat seinen Grund: Abgeordnete dürfen die Regierungschefin nicht einfach so befragen. Von daher war diese Fragerunde alles andere als normal in Deutschland. Vielleicht wird es das jetzt aber - und zwar nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Landesparlamenten. Thüringens Ministerpräsident Ramelow wäre laut eigener Aussage sofort dabei. Und wie sieht's in Sachsen aus?

von Lily Meyer, MDR AKTUELL