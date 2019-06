Die in dieser Woche veröffentlichte Studie der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts hatte ergeben, dass in den ostdeutschen Ländern heute in etwa so viele Menschen leben wie 1905. Im Westen hat sich dagegen die Bevölkerungszahl seitdem verdoppelt. Als Ursachen für den Bevölkerungsschwund nennen die Forscher die Massenflucht nach 1949 und die Abwanderung nach dem Ende der DDR.