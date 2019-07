Ochsenbauer fügt hinzu, dass öffentliche Schwimmbäder bereits eine Bezuschussung von drei Milliarden Euro pro Jahr erhalten würden. Die Forderung und Kritik der Linken an der Bundesregierung hält Ochsenbauer für verfehlt. Schließlich seien Bau und Sanierung von Schwimmbädern Sache der Länder und Kommunen. Und: Das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" sei eben nicht nur für Schwimmbäder gedacht.

Allerdings stellt auch der DGfdB in seinen Daten fest, dass gerade in Ostdeutschland seltener Baumaßnahmen an Schwimmbädern vorgenommen wurden. Zwischen 2016 und 2018 hat der DGfdB 128 Baumaßnahmen verzeichnet, von denen gerade mal zehn in Mitteldeutschland stattfanden. Dabei gab es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vier Neubauten, zwei Erweiterungen, eine Sanierung und drei Schließungen. "Das ist schon ein gewisses Signal, dahingehend zu interpretieren, dass in Ihren Ländern weniger gebaut wird und mehr geschlossen.", meint Ochsenbauer.