Marion Prange hat ihr ganzes Leben in der Oberlausitz verbracht. Zu DDR-Zeiten hat sie im Braunkohlekraftwerk in Hagenwerder die Inventur gemacht - Schrauben, Dübel und Glühbirnen nummeriert. "Das war eine sehr stupide Arbeit für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da nicht ausgelastet. Ich bin eher der kreative und aktive Mensch. Und ja, ich bin froh, dass ich die Entscheidung damals so getroffen habe. Also ich habe das nie bereut."

Vom Reisebüro ins Bürgermeisteramt

Pranges Geschichte klingt wie aus dem Bilderbuch. Nach dem Mauerfall fuhr die damals 24-Jährige direkt zu Neckermann nach Berlin und machte sich mit einem Ableger des Reisebüros in Ostritz selbstständig.

Marion Prange organisiert bereits zum dritten Mal das Ostritzer Friedensfest. Bildrechte: dpa Die Leute waren viele Jahre im Reisen eingeschränkt. Es hat einfach Spaß gemacht, wenn die Leute früh vorm Reisebüro gestanden haben, wenn die neuen Kataloge angekündigt wurden. Und man den Menschen hier vor Ort die schönsten Tage im Jahr vermitteln konnte. Marion Prange Ehemalige Besitzerin eines Reisebüros

Getan hat sie das 20 Jahre lang und sich nebenbei in Vereinen engagiert. 2008 wurde die Parteilose erste Bürgermeisterin - in Ostritz ist das ein Ehrenamt. Hauptberuflich leitet Prange die Stadtgesellschaften für Bau, Wasser und Strom – eine Frau für alles quasi. "Es kommt schon manchmal vor, dass man so einen 14- bis 16-Stunden-Tag hat. Aber es gibt auch Tage oder Wochen, in denen das Arbeitspensum dann nicht so hoch ist und man genügend Zeit hat, auch mal pünktlich Feierabend zu machen", erklärt Prange.

Ostritzer Friedensfest findet zum dritten Mal statt

Dieser Tage wird daraus wohl nichts. Ostritz veranstaltet erneut das Friedenfest. Seinen Ursprung hat es im April 2018, als Neonazis in der Stadt Hitlers Geburtstag feierten. Das habe Ostritz nicht unkommentiert stehen lassen dürfen, so Prange: "Und das zweite Anliegen ist natürlich gewesen, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben: Was kann denn für die Stadt Ostritz für ein Imageschaden dadurch entstehen?"

Friedensfest trifft auch Gegenwind

Die Befürworter würden allerdings langsam mehr, meint Prange. Mittlerweile sponsern Firmen wie Fit und Landskron sogar extra Produkte für das Fest. Die Hauptarbeit aber liegt beim Organisationsteam. Und genau wegen dem hänge sich Prange so rein. Sie sagt: "Wenn die Arbeit Spaß macht und wenn man Menschen um sich hat, die da an einem Strang ziehen, dann wächst man manchmal vielleicht auch über sich hinaus. Das ist ganz einfach so."