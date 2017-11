Demnach wurde vergangenen Freitag im Rechtsausschuss in öffentlicher Sitzung über das Schreiben beraten. Zudem seien der Generalstaatsanwalt und die leitende Oberstaatsanwältin aus Halle befragt worden.

Striegel betonte, es gebe eine "völlig berechtigte Empörung darüber, dass der Tod von Oury Jalloh seit fast 13 Jahren nicht aufgeklärt ist". Das sei ein Skandal und "eine schwere Wunde für den Rechtsstaat". Ein solcher Fall dürfe aber nicht dazu führen, "dass rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt werden". So müsse die Staatsanwaltschaft für Ermittlungen gegen konkrete Personen konkrete hinreichende Tatverdachtsmomente benennen.

Striegel sagte, aufgrund der "Lügen von Polizei-Beamten" fehle es aber an dem nötigen konkreten Wissen darüber, was im Dessauer Polizeirevier passiert sei. Die Staatsanwaltschaft Dessau hat aus Sicht von Striegel lediglich "Hypothesen formuliert". Sie habe "keinen konkreten Tatverdacht selbst formuliert, sondern lediglich mögliche Tatbeteiligungen". Striegel sagte, er hoffe, dass die Anwälte der Familie des Opfers einen Antrag auf Weiterführung des Verfahrens stellten. Ob die Gründe ausreichend seien, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Damit wachsen die Zweifel an der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Halle vom Oktober, das Verfahren einzustellen. Die Anklagebehörde hatte keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an dem Brand gesehen. Eine weitere Aufklärung sei nicht zu erwarten sei. Brisant ist dabei, dass die Staatsanwaltschaft in Dessau dies inzwischen völlig anders sah und Halle neue Hinweise möglicherweise ignorierte.