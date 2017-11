Monitor Wende im Fall Oury Jalloh?

Wie Monitor unter Berufung auf vorliegende Akten berichtet, geht Folker Bittmann, der zuvor eine Selbsttötung des an Händen und Füßen gefesselten 36-Jährigen für plausibel gehalten habe, in einem Schreiben vom April 2017 von einem begründeten Mordverdacht aus. Er halte es für wahrscheinlich, dass der Mann aus Sierra Leone vor Ausbruch des Feuers mindestens handlungsunfähig oder sogar schon tot gewesen sei, sowie mit Brandbeschleuniger besprüht und anschließend angezündet worden sei. Außerdem nenne Bittmann sogar konkrete Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizeibeamten.

Henriette Quade, Landtagsabgeordnete "Die LINKE" Bildrechte: IMAGO

Quade bewertet Bittmans Entscheidung als "Zäsur in der Prozessgeschichte": Der langjährige leitende Staatsanwalt habe seine massiv vertretene These der Selbsttötung über Bord geworfen und sogar konkrete Tatverdächtige benannt. Just ab diesem Moment sei nicht mehr Dessau für das Verfahren zuständig, sondern die Staatsanwaltschaft Halle, die mit den gleichen Unterlagen zu einem gänzlich anderen Schluss kommt und entscheidet: es liegt kein Anfangsverdacht vor. "Das ist nicht nachzuvollziehen", sagte die Vizechefin der Linken in Sachsen-Anhalt.