Beim Polizeieinsatz am vorigen Montag in Chemnitz hat es laut "Welt am Sonntag" eine folgenschwere Übermittlungspanne gegeben. Wie die Zeitung berichtet, hatte die Chemnitzer Polizei am Montagabend einen Hilferuf nach mehr Einsatzkräften an das Lagezentrum des sächsischen Innenministeriums gesendet. Das Dresdner Ministerium habe jedoch seine Anfrage an die untergeordnete Einsatzzentrale in Pirna geschickt, statt an das zuständige Bundespolizeipräsidium in Potsdam.