Am 26. Mai wird in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt unter anderem der Stadtrat gewählt. Bildrechte: imago/epd

Kommunalwahlen Wahlkandidaten in Thüringen: Nur knapp ein Viertel sind Frauen

Am Sonntag ist Wahltag. Frauen werden dabei genauso an die Wahlurnen gebeten wie Männer. Das ist mittlerweile selbstverständlich. Zur Wahl stehen aber immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Bei den Kommunalwahlen in Thüringen zum Beispiel liegt der Anteil der Bewerberinnen laut Statistischem Landesamt bei 27 Prozent. Woran liegt das?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL