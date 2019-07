Noch im Januar war gar nicht klar, ob das Paritätsgesetz in dieser Legislaturperiode überhaupt noch kommen würde. Linke- und Grüne-Fraktion waren sich schon einig - aber in der SPD-Fraktion gab es Zweifler. Dass der Gesetzentwurf es heute doch zur zweiten Beratung in den Landtag schafft, führt die SPD-Abgeordnete und Vize-Landtagspräsidentin Dorothea Marx unter anderem auf den innerparteilichen Druck zurück.

Paritätsgesetz ist Teil der Koalitionsvereinbarung

Dorothea Marx Bildrechte: dpa Auch die Bundespartei habe den Entwurf befürwortet, so Marx. Außerdem sei die SPD in Brandenburg vorausgeeilt und habe ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht. Marx sagt: "Und da ist der Widerstand in der Fraktion dann kleiner geworden beziehungsweise dahingeschmolzen und da haben wir das jetzt doch auf den Weg gebracht. Das ist auch gut so aus meiner Sicht, denn wir hatten das ja auch in der Koalitionsvereinbarung drin, aber es stand auch im SPD-Wahlprogramm."

Abwechselnd Frau und Mann auf Wahllisten

Anders als noch Anfang des Jahres vorgesehen, soll es auch keine Ausnahmen bei der paritätischen Besetzung der Wahllisten geben. Das bedeutet, eine Liste endet an der Stelle, an der Männer und Frauen nicht mehr abwechselnd aufgestellt werden können. Das gilt auch für Parteien, zu deren Mitgliedern mehr Männer als Frauen gehören.

AfD kritisiert paritätische Wahllisten

Die AfD-Fraktion hat den Gesetzentwurf vom wissenschaftlichen Dienst des Landtags prüfen lassen. In dem Gutachten werden eine Reihe verfassungsrechtlicher Bedenken genannt, die der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Stefan Möller so zusammenfasst:

Stefan Möller (AfD) Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata Unter anderem verstößt es gegen die Freiheit der Wahl, die Gleichheit der Wahl. Es ist aber auch ein schwerer Eingriff in die Chancengleichheit von Parteien. Insbesondere natürlich von Parteien, die nicht so viele Frauen in der Mitgliedschaft haben. Wozu natürlich auch die AfD zählt. Stefan Möller AfD Thüringen