Die höchsten Parkgebühren in Mitteldeutschland verlangt die Stadt Leipzig. In der Innenstadt müssen Autofahrer für zwei Stunden vier Euro zahlen. Das ergaben Recherchen des MDR-Magazins "Umschau". Dabei wurden die aktuellen Parkgebührenverordnungen der sieben Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgewertet. Nach Leipzig folgen Dresden, Erfurt und Jena mit je drei Euro für zwei Stunden. Mit 2,50 Euro für zwei Stunden liegt Chemnitz auf Platz drei im Ranking. Am günstigsten sind die Parkgebühren in Halle und Magdeburg. Für zwei Stunden betragen sie zwei Euro.