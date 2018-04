Jens Krautwurst ist ein CDU-Urgestein in Thüringen, seit 25 Jahren war er ehrenamtlich CDU-Kommunalpolitiker im Kyffhäuserkreis. Vor zehn Tagen noch war Krautwurst Kreisvorsitzender und CDU-Landratskandidat – jetzt, nach der Wahlpleite ist er aus der CDU ausgetreten. Krautwurst meint, er wolle nicht mehr länger in "Mithaft" genommen werden für die Berliner Politik. "Ich halte die ganze Energiepolitik für nicht richtig, ich halte auch die Abschaffung der Wehrpflicht für nicht richtig und dann kommt sicherlich irgendwann die Entscheidung auch in der Flüchtlingskrise."